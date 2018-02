Pizzakoerier Martien (17) voor de tweede keer beroofd: 'Hij zette een mes op mijn keel'

NIJMEGEN - Met zijn bijbaantje stoppen? Daar moet pizzakoerier Martien Peters uit Nijmegen niet aan denken, ondanks twee berovingen in korte tijd. 'Dan laat je ze toch een beetje winnen.'

Afgelopen vrijdagavond was het voor de tweede keer raak voor de 17-jarige pizzabezorger. De tweede overval was uitgerekend op nog geen honderd meter afstand van de plek waar hij vorige maand voor het eerst werd beroofd.

Mes op de keel

Maandagmiddag loopt Martien langs de plek waar hij vrijdag eten wilde bezorgen. 'Ik haalde de pizza uit de tas en op dat moment voel ik dat iemand me van achteren grijpt. Hij deed een arm om me heen, zette een mes op mijn keel en zei: geef geld.' De dader ging er met het geld vandoor.

Martien laat zich niet gek maken. 'Het is me al eerder gebeurd, dus het enige wat ik dacht was: niet weer. Ik schrok niet heel erg, maar later op de avond zat ik bij de politie nog wel even na te trillen.'

Bekijk het interview met Martien (tekst gaat verder onder de video)

Ook bij de eerste overval werd er gedreigd met een mes. 'Ik was niet bang dat ze me zouden neersteken. Pas later besefte ik wat er was gebeurd. Ik kon het eigenlijk niet geloven.'

Stoppen komt niet in hem op, maar hij mijdt de komende tijd liever de wijk waar het nu twee keer misging. 'Ik heb hier geen fijne herinneringen.' Martien ziet het als toeval dat uitgerekend hij twee keer slachtoffer was. 'Het is pure pech dat het bij mij weer gebeurt.'

Serie berovingen en overvallen

Nijmegen wordt de laatste maanden geteisterd door een golf aan berovingen en overvallen. Zondagavond was het voor het laatst raak, bij een woning aan de Muntmeesterlaan. De bewoner werd mishandeld en de daders gingen er met geld vandoor.

Na de zoveelste straatroof in Nijmegen zei burgemeester Bruls vorige week dat de politie extra gaat surveilleren. De afgelopen weken besteedde het opsporingsprogramma Bureau GLD veel aandacht aan de overvallen. Daarbij werden ook bewakingsbeelden getoond.

