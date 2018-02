Henk heeft 300 paar schaatsen in de schuur

Van al zijn schaatsen heeft Leensen één favoriet: de krulschaats. 'Het is een echte handgemaakte schaats. Het is pure vakmanschap. Kijk eens naar de krul, dat smeedwerk, het is gewoon fantastisch', vertelt Leensen.

De verzamelaar heeft ook een paar bijzondere schaatsen: de koninginneschaats, die gemaakt zijn voor het Koninklijk Huis. En de botte schaats, een paar schaatsen uit de achttiende eeuw.

Bekijk hier de reportage over de verzameling van Henk (tekst gaat verder onder de video)

'Op de houtjes het ijs op'

Een jaar of tien geleden begon Leensen met het verzamelen. Internet bleek daarbij enorm handig. 'Marktplaats onder andere, maar ook veilingen', vertelt de rasverzamelaar.

De schaatsgek hoopt dat het deze week goed gaat vriezen zodat hij snel de baan op kan. 'Op de houtjes hè', zegt Leensen glimlachend. 'Dat is voor mij alles. Ik hoef geen klapschaatsen.'