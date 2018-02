HARDERWIJK - Op de vluchtstrook van de A28 ter hoogte van Harderwijk is maandagmiddag een auto in brand gevlogen.

Vanwege de brand was de rijbaan van de A28 in zuidelijke richting dicht. Nadat de brandweer het vuur had gedoofd werd de linkerrijstrook weer vrijgegeven.

De oorzaak van de autobrand is niet bekend. Achter de brand ontstond een flinke file.