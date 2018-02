Deel dit artikel:











Groot deel bewoners tehuis Velp ziek door besmettelijk virus Lorentzhuis in Velp - Foto: Omroep Gelderland

VELP - Er is een besmettelijk virus opgedoken in het Lorentzhuis in Velp, een tehuis voor ouderen. Zeker 32 van de 86 bewoners zijn besmet. Ook vijf medewerkers zijn ziek.

'We hebben vastgesteld dat het gaat om een besmettelijk virus. We weten alleen nog niet precies wat het is', vertelt woordvoerder Jolanda Nijsen namens het Lorentzhuis. 'Als we naar de symptomen kijken dan lijkt het erg op het norovirus.' Het gaat onder meer om diarree en braken. 'Kom niet als het niet nodig is' 'Zeker voor kwetsbare mensen kan het virus erg gevaarlijk zijn', vertelt Nijsen. 'We kunnen natuurlijk niemand verbieden om niet meer te komen maar als het niet nodig is, dan liever niet. Je kan je goed beroerd voelen door het virus.' 'Naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen maken we extra schoon. Ook onze eigen medewerkers die bij de bewoners aan huis komen wassen de handen extra vaak', laat Nijsen weten. Zie ook: Norovirus uitgebroken in verzorgingshuis Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl