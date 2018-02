Met een kanonschot laten de Gele Rijders zien dat ze Arnhem niet zijn vergeten

ARNHEM - Ze zijn al jaren weg uit Arnhem, maar zijn de stad niet vergeten: het Korps Rijdende Artillerie, alias 'de Gele Rijders', viert een jubileum en laat dat niet stilletjes voorbijgaan.

Het korps is 225 jaar geleden opgericht. Ruim 150 jaar geleden vestigden de Gele Rijders zich voor het eerst in Arnhem. Zij namen hun intrek in de Willemskazerne die tijdens de Slag om Arnhem werd vernietigd. Op deze locatie ligt tegenwoordig het Gele Rijders Plein met het standbeeld van de Gele Rijder.

Het Korps kreeg de naam Gele Rijders toen koning Willem II in 1842 de militairen een huzarenuniform met gele tressen schonk. Het korps werd daardoor een geliefd onderwerp van kunstschilders.

Kanonschot

Ongeveer 20 jaar geleden verkasten de Gele Rijders naar 't Harde, op de Veluwe. Maar vanwege de historische banden met de Gelderse hoofdstad, begon het jubileumjaar met een kanonschot op het Gele Rijdersplein in Arnhem. Ook waren meerdere artilleristen in ceremonieel uniform en te paard aanwezig. De fanfare bleef achterwege, vanwege de kou konden de ventielen van de koperblazers mogelijk dichtvriezen, maar zij zouden toch overstemd worden door het kanonschot, dat ook meteen het startschot was voor het jubileumjaar.

Uw browser bevat geen ondersteuning voor HTML5 audio.