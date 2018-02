Taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een 21-jarige automobilist uit Hengelo (Gld) een taakstraf van 90 uur opgelegd. Ook mag hij 6 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, niet autorijden. De rechtbank straft hem hiermee voor het veroorzaken van een ernstig ongeluk op de A18 bij Wehl.

Dit ongeluk gebeurde op 17 november 2016.

De jonge bestuurder botste die avond op de snelweg bij Wehl met volle snelheid op de auto voor hem. Daarbij raakten een man (83) en vrouw (81) zwaargewond.

Hun verwondingen waren zo ernstig dat de slachtoffers er de rest van hun leven last van hebben.

De veroorzaker verklaarde de wagen niet te hebben gezien. Hij komt er nog genadig vanaf, de rechtbank weegt in de strafmaat mee dat de jongeman niet eerder voor verkeersdelicten met justitie in aanraking is gekomen. Verder realiseert de man zich heel goed wat hij teweeg heeft gebracht.

