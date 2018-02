CDA Ede opent campagnewinkel

EDE - De lokale fractie van het CDA in Ede opende op zaterdag 24 februari een eigen campagnewinkel in de stad. Tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart kunnen mensen naar binnen lopen om in gesprek te gaan over de lokale democratie.

Het CDA benut op deze manier een leegstaand pand in de Torenstraat, tegenover lunchcafé De Markt. In deze campagnewinkel is allerlei informatie te vinden over de partij. Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente binnen een kopje koffie of thee drinken terwijl zij lokale politici aan de tand voelen over de stand van de politieke zaken in Ede.

Komende tijd is er hevige kou voorspeld en het CDA probeert hier met de warme ontmoetingsplek op in te spelen. 'Een warme winkel is dan een betere plek dan een koud marktplein', aldus lijsttrekker Jan Pieter van der Schans.

De campagnewinkel is iedere zaterdag open van 10.00 tot 16.00 uur.