Tips voor morgenochtend: zo ontdooi je snel je auto

ARNHEM - Talkpoeder op de rubbers, je deur föhnen? Hoe kom jij weg met de auto na een nacht strenge vorst? We vroegen het aan onze Facebookvolgers. En die kwamen met een heleboel handige tips!

Dit waren jullie meest gegeven tips:

WD-40

'WD-40 op een doekje spuiten en daar je rubbers mee inwrijven', zegt Bas Spoel. Ook Fieke gebruikt dit huishoudmiddeltje tegen bevriezing van haar auto. Maar, zegt ze er in één adem bij: 'WD-40, daar zijn steenmarters dol op, daar zit visolie in. Dus zeker niet onder de motorkap spuiten.'

Boterhamzakje

De voorruit afdekken met een oud laken, folie of een hoes is één van de andere tips. 'Ik doe een dunne doek tussen de deur. Iets harder dichtgooien, maar de deur vriest niet vast. En natuurlijk een hoes over de auto of een deken over de voorruit. Eventueel nog boterhamzakjes over de spiegels,' schrijft Eduard van Stuivenberg.

Slotontdooier

Regina van Amerongen geeft de tip om de rubbers van de autodeur met vaseline in te smeren. 'Dan heb je er nooit last van.' Sommige mensen gebruiken slotontdooier of een föhn, zoals Marieke.

Annemiek heeft een aansteker in de buurt voor het slot. 'En tot nu toe start mijn oudje zonder moeite.'

Sleutel verwarmen

Andere mensen gebruiken siliconenspray op de deurrubbers. 'En bij de oudere auto's het slot ook met slotspray inspuiten. Stel je slot zit vast, maak dan je de sleutel even warm en je hebt je deur zo open', schrijft Richard Willemsen als reactie op Facebook.

