Behulpzame vrouw blijkt gewiekste dief

Dat gebeurde op het station in Nijmegen. Een vrouw vraagt om hulp bij een andere vrouw, ze wil haar ov-chipkaart opladen. Na de eerste keer stelt de helpende vrouw voor om het nog eens te doen - zodat de vrouw het de volgende keer zelf kan.

Bekijk hier de reportage:

Als ook dat is geslaagd, stapt ze in de trein. Eenmaal daar ontdekt ze dat haar tas open is en dat haar portemonnee, inclusief pinpas weg is. Als ze naar huis belt is het kwaad al geschied. Er is duizend euro gepind met haar pas. Dat gebeurde door een man, hieronder de beelden van die pintransactie.