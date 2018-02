Inbraak in huis Warnsveld

Het is eind december als twee personen bij een woning in Warnsveld verschijnen. Dat is opvallend, want het is een doodlopende straat. Even later staan ze iets verderop. Op foto's is te zien hoe er een raam wordt opengebroken om binnen te komen. De inbrekers speuren het hele huis af: ze nemen onder meer een kluis, sieraden en papieren mee.

De kluis wordt later teruggevonden in Veenendaal, een uur van Warnsveld vandaan. De politie hoopt dat er mensen zijn die iets is opgevallen - tijdens of net voor de inbraak.

