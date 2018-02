Fruithandelaar cel in voor witwassen miljoenen euro's

ZUTPHEN - Een 48-jarige fruithandelaar uit Apeldoorn is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld voor witwassen en valsheid in geschrifte. Hij kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd.

De man maakte zich tussen 1 januari 2007 en 17 juni 2012 schuldig aan het witwassen van bijna 5 miljoen euro. De fruithandelaar kon geen logische verklaring geven voor de herkomst van het geld. Volgens de rechtbank is het geld afkomstig van criminele activiteiten.

Dure auto's

De Apeldoorner liet via valse facturen het contante geld in zijn bedrijf vloeien. Daarnaast loste hij giraal verstrekte geldleningen contant af en deed hij contante stortingen op zijn privé- en bedrijfsrekening.

Verder deed hij privé nog andere grote contante uitgaven. Zo kocht hij bijvoorbeeld dure horloges en auto's. Om voor de buitenwereld te verhullen hoeveel geld hij had, zette hij allerlei schijnconstructies op, zoals het maken van valse facturen. Hiermee maakte hij zich ook schuldig aan valsheid in geschrifte. Daarnaast lag er een gaspistool met bijbehorende munitie in de woning van de man.

Cocaïne tussen ananassen

De aanklager had zes jaar cel geëist. De man liep tegen de lamp nadat in een bedrijfshal van hem 189 kilo cocaïne was ontdekt in containers met ananassen. Het Openbaar Ministerie had geen bewijs dat de man betrokken was bij deze drugssmokkel.