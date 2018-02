Overvaller spuit pepperspray in gezicht medewerker

ULFT - Bij de overval afgelopen weekend in Ulft heeft de dader pepperspray in het gezicht van de pompmedewerker gespoten. Dat zegt de politie in het opsporingsprogramma Bureau GLD.

Zaterdagavond kwam er net voor 19.00 uur een overvaller de shop van tankstation OQ Value in Ulft binnen. In het Engels riep hij 'Give me the money'. Hij bedreigde de medewerker met een mes en spoot pepperspray in het gezicht van het slachtoffer.

De overval heeft erg veel impact op het slachtoffer - een man van 20. De dader is een man van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij was in het donker gekleed, had waarschijnlijk een joggingsbroek aan en droeg een jas tot op de heupen.

De dader stak na de overval de weg over en stapte in een Volkswagen Transport. De politie hoopt dat iemand meer kan vertellen over de overval en specifiek de auto.