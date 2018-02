Dubbel pech bij panne: langer wachten op de Wegenwacht

Smits rijdt deze ochtend van het ene pechgeval naar het andere. Bij een paar pechvogels zorgt de accu voor problemen. Een meneer kan zijn wagen op de oprit niet starten, maar met hulp van startkabels is het probleem snel verholpen. De bevroren voorruit is ook een koud kunstje voor Smits. Hij pakt een spray en weg is de ijslaag.

'Met mijn auto is nooit iets mis'

Het valt Smits op dat weggebruikers niet altijd gekleed zijn op de kou. 'We komen nog steeds mensen in een shirtje tegen.' Bij pech moet je op de snelweg naast je auto staan. De wegenwachter roept mensen daarom op om zich in laagjes te kleden.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De bestuurder met pech vertelt ondertussen dat hij geen dekentje in de auto heeft liggen. 'Ik denk altijd: dat gaat mij niet gebeuren, met mijn auto is nooit iets mis.'

Een dekentje komt er ook nu niet in. 'Dat doe ik de volgende keer wel, nu kan ik eindelijk naar mijn werk.' Smits vertelt dat een deken kan helpen bij pech. 'Als de auto stilvalt heb je géén verwarming en dan is het nu binnen vijf minuten koud.'

Blote handen

Voor de wegenwachter zelf is de kou ook geen pretje. 'Ik werk nu eenmaal graag met blote handen, je kan niet alles met handschoenen doen. Je moet soms het gevoel met je gereedschap houden,' zegt hij. 'Een band wisselen kan bijvoorbeeld wel weer met handschoenen.' Tussen de werkzaamheden door warmt hij zich op in zijn werkauto.

Het is alweer tijd voor de volgende melding. Op naar Wageningen.

Luister naar de bijdrage van verslaggever Vera Eisink:

