140 dansers in gemeentehuis Winterswijk voor project Hallo Europa

WINTERSWIJK - Grensbewoners langs de Nederlandse-Duitse grens zouden best eens wat meer kunnen samenwerken, vindt de provincie Gelderland. Daarom is het project Hallo Europa in het leven geroepen. Dansverenigingen uit de Achterhoek en Duitsland werken daarin samen. Na een paar weken gezamenlijk oefenen, gingen in Winterswijk de voetjes van de vloer.

Het gemeentehuis van Winterswijk is eens een keertje niet het theater van saai pratende politici of paspoort verstrekkende ambtenaren. Neen, maar liefst 140 dansers nemen bezit van het gemeentehuis. Dansers, jong en oud van verenigingen uit de Achterhoek en pal over de Duitse grens. Allemaal doen ze mee aan het project hallo Europa. De stemming is uitgelaten.

Het theater is zo 'beschränkt'

'Heel veel mensen vragen ons: waarom niet in een theater,' vertelt Christa van Dee, de projectleidster van Hallo Europa tussen twee dansen door. 'Nou, als je in een theater zit dan ben je beschränkt, hè. Dan zit je op je stoel en we willen juist ook dat het publiek een actieve rol heeft.'

En dat is goed te zien als de zachte klanken van het salonorkest Die Schwarze Rose met muzikanten uit Emmerich en ’s-Heerenberg door de hal van het gemeentehuis klinken; dan zet het toegestroomde publiek spontaan een dansje in. Zo ziet de organisatie het graag, want daar draait het in het project Hallo Europa allemaal om: elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen.

'Dat moesten we vaker doen'

'Ik vind dit een goed idee', zegt een Duitse die op het dansfestijn is afgekomen. 'We wonen eigenlijk bij elkaar om de hoek en daarom is het goed dat we elkaar ook eens leren kennen.'

Een oudere Nederlandse vrouw valt haar bij: 'Geweldig al die verschillende dansgroepen uit Nederland en Duitsland, dat moesten we vaker doen.'

'Van kunst en Cultuur is er aan beide zijden van de grens zoveel nog te ontdekken. Vaak weten mensen helemaal niet wat er aan de andere kant te beleven valt,' zegt Christa van Dee.

'Met name op het gebied van kunst en Cultuur kun je in Duitsland heel veel leuke dingen doen. Ook heel veel Duitsers weten niet wat wij hebben. En door de mensen zo met elkaar in contact te brengen ontstaan er voor de toekomst meer combinaties.'