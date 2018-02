Jill van Zapp adopteert eerste lammetje

RHEDEN - Jill Schirnhofer adopteert dit jaar het eerste lammetje van de schaapskudde in Rheden. Dat meldt Natuurmonumenten.

Schirnhofer (26) heeft een tv-programma op Zapp, met de naam Jill. Ook is ze illustrator en actrice.

Schirnhofer is niet de eerste BN'er die een lammetje adopteert in Rheden. Froukje de Both, Ellemieke Vermolen, Lodewijk Hoekstra, Celine Purcell, Lieke van Lexmond gingen haar voor. Het 'adoptiemoment' heeft plaats bij de schaapskooi op 7 maart.

Presentatrice Eva Jinek adopteerde vorige maand het eerste lammetje bij de schaapskudde Epe-Heerde.

