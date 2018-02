VIDEO: Inbrekers roven sigaretten bij supermarkt

APELDOORN - De politie toont in het programma Bureau GLD beelden van twee inbraken bij supermarkten. In beide gevallen wordt er voor duizenden euro's aan sigaretten buit gemaakt.

Bij de eerste inbraak is het raak in Westervoort, eind november vorig jaar. Daar wordt een ruit ingegooid en vervolgens worden de sigarettenkasten opengebroken. De dieven pakken in een paar minuten voor duizenden euro's aan sigaretten.

De tweede inbraak is in Apeldoorn - januari dit jaar. Daar wordt een deur ingetrapt en vervolgens worden twee dekbedovertrekken gevuld met sigaretten. De politie hoopt met het uitzenden van de beelden op tips. Bij een van de inbraken vluchtten de daders in een Volkswagen.

Bekijk hier de reportage van Westervoort van BureauGLD:

Of er een verband is tussen beide inbraken is niet bekend, dat wordt door de politie meegenomen in het onderzoek.