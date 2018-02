Hoofdpijndossier Vitale Vakantieparken zorg van nieuwe coalities

De provincie Gelderland wil een bv oprichten met 11 gemeenten. Die bestaat uit een ontwikkelingsmaatschappij die straks verouderde parken kan opkopen. Vervolgens worden ze bijvoorbeeld opgeknapt en verkocht of gesaneerd en de grond teruggegeven aan de natuur. Ook is er een fonds voor ondernemers die ideeën hebben om hun park aantrekkelijker te maken.

De gemeenten en provincie zijn beide voor 50 procent aandeelhouder van de bv. In het fonds komt 4 miljoen van de provincie. Provinciale Staten en alle raadsleden van Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Ermelo, Epe, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten zullen moeten beslissen over het voorstel. Het is dus nog afwachten of het plan doorgaat.

Probleem in de jaren 90 ontstaan

Dit dossier begint in de jaren 90. Als campingeigenaren ruime huisjes gaan bouwen en die verkopen aan Randstedelingen. De bewoners hebben vaak elders een brievenbus, maar wonen op het park, of de eigenaar verhuurt het voor lange periodes. Om te controleren of er permanent gewoond wordt, moet er dus eigenlijk wekenlang gecontroleerd worden, maar daar hebben gemeenten de mankracht niet voor.

Er wordt dus stelselmatig een oogje toegeknepen, terwijl de parken verder en verder verloederen en blijven stilstaan in hun ontwikkeling. Het gevolg is dat arbeidsmigranten, gescheiden mannen, gepensioneerden en gezinnen in de schuldsanering er goedkoop onderdak zoeken. Op veel parken wordt permanente bewoning normaal. Gevolg is dat er geen vakantie gevierd wordt, terwijl de parken daarvoor bedoeld zijn.

Gemeenten en provincie hebben jaren geleden de handen ineengeslagen in het project Vitale Vakantieparken. Het doel: de Veluwe de meest gastvrije vakantiebestemming van Nederland maken. In totaal zijn er 500 vakantieparken in het gebied. Zo'n 25% daarvan presteert prima. De rest van de parken heeft hulp nodig, omdat ze verouderd zijn of te klein. Zo'n 15% van de parken heeft volgens de inventarisatie geen perspectief. In sommige gevallen is al besloten om parken om te vormen tot woonwijken.

Politiek voor gezamenlijke aanpak

Omroep Gelderland vroeg fractievoorzitters van partijen te reageren op de plannen om een ontwikkelingsmaatschappij op te richten. Uit die inventarisatie blijkt dat het gros van de fracties die zich nu uitspreekt, voor een gemeenschappelijke aanpak is.

Als je in Putten gaat drukken, komt het in Nunspeet omhoog Henry Stulen Gemeentebelang Nunspeet

'Ook al zijn de problemen in Nunspeet niet heel groot, we moeten toch meedoen in de gezamenlijke aanpak. Want als je in Putten gaat drukken, komt het in Nunspeet omhoog. Een gezamenlijke aanpak is dus noodzakelijk', zegt fractievoorzitter Henry Stulen van Gemeentebelang Nunspeet.

'We moeten het regionaal aanpakken, want we kunnen dit niet alleen', denkt de SPG in Putten. Die zegt ook dat het bedrag: 'een druppel op de gloeiende plaat is', omdat het opkopen van parken veel geld kost.

Wat Stulen en ook veel van zijn collega's in de regio in hun betoog aanhalen, zijn de problemen op de woningmarkt: 'Je zet bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met kindjes niet zomaar op straat.'

Problemen op de woningmarkt

Robin Hoogendijk, fractievoorzitter voor Gemeentebelangen Putten, zegt dat zijn partij al bij aanvang van het project Vitale Vakantieparken gezegd heeft dat er voor een alternatieve huisvesting moet worden gezorgd.

'Dit heeft voor ons een hoge prioriteit dadelijk bij de coalitiebesprekingen, maar ook zolang er sprake is van woningnood, de hoogste prioriteit om voor de eigen bevolking een tijdelijk woonverblijf in Putten te hebben en te houden. En dat mag dan gerust nog even op een vakantiepark', legt hij uit.

Alexander Vos de Wael van Democratische Kiezers Ede ziet dat jongeren hun heil zoeken op vakantieparken als gevolg van problemen om een woning te krijgen. Hij zegt grote moeite te hebben met het ondersteunen van ondernemers: 'Mijns inziens kunnen we wel belastinggeld gebruiken om de verloederde parken terug te geven aan de natuur, maar niet om ondernemers te helpen met hun bedrijf.'

En aantal partijen geeft in onze rondgang aan grote problemen te hebben met het fonds om ondernemers te helpen hun park aantrekkelijker te maken. Zo zegt Maaike Moulijn van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn niet akkoord te kunnen gaan met het plan. 'In het huidige voorstel is het de bedoeling dat overheden ook gaan investeren in vakantieparken, om ze te vergroten en/of luxer te maken. Wij vinden dit geen overheidstaak.'

In Elburg heeft D66 hetzelfde gevoel. Fractievoorzitter Marnix Smulders: 'Het lijkt wel alsof het mislukte ondernemerschap wordt afgekocht met een ‘verlaat de gevangenis zonder te betalen kaartje. Wij hebben hier nog veel vragen bij.'

Volgens hem gaat dit plan ook over hoe andere gemeenten de afgelopen jaren hebben gehandhaafd. 'De één heeft meer probleemparken dan de andere, dat heeft ook te maken met kwaliteit bestuur. Daar zijn we niet verantwoordelijk voor en we zijn niet bereid om er aan mee te betalen.'

Over de verkiezingen heen

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Veel partijen geven aan het thema vakantieparken zo belangrijk te vinden, dat het wat hen betreft in de coalitiebesprekingen op tafel moet komen te liggen.

Zo zegt de SGP in Ermelo: 'Dit is zeker een punt voor eventuele coalitieonderhandelingen, want het overgrote aantal van de 100 recreatiebedrijven is niet als zodanig in gebruik.'