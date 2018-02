Geen carnavalsoptocht maar bieroptocht door Groenlo

GROENLO - Geen carnavalsoptocht deze maandag in Groenlo, maar tien trailers met brouwketels, gistkuipen en glimmende lagertanks richting de nieuwe brouwerij Brouwersnös. Rond het middaguur reed de optocht, begeleid door de brandweer, door de smalle Grolse straten.

De brouwerij komt vlak bij de plek waar de Grolsch-fabriek vroeger stond. Die sloot de poorten in 2004. Brouwersnös wordt in mei officieel geopend. Binnen drie maanden hoopt de brouwerij bier te kunnen brouwen in Groenlo.

Tekst gaat verder onder de foto. Foto: Omroep Gelderland.

Brouwersnös wil zeker niet de concurrentie aangaan met Grolsch, want er wordt geen pils gemaakt, maar speciaalbieren. 'Wij gaan geen pils maken, Grolsch maakt prima pils en daar gaan wij niet op concurreren', zegt Jos Oostendorp van Brouwerij Brouwersnös.

Oude Grolsch-flessen

Zondag werden er tijdens de bouw van de brouwerij oude flessen van Grolsch gevonden. Er wordt nu uitgezocht uit welk jaar deze dateren, maar vermoedelijk van voor de Tweede Wereldoorlog.

