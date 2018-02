D66 Zaltbommel gaat op dorpentour

ZALTBOMMEL - D66 in de gemeente Zaltbommel gaat zaterdag op dorpentour. De tour staat onder leiding van lijsttrekker Thom Ummels en zijn 'running mate' Elke Meijers.

De tour start in Gameren en komt in de middag via onder meer Nieuwaal, Aalst en Nederhemert in Brakel aan. D66 heeft vaker zo'n dorpentour gedaan.

'In korte tijd ontmoeten we dan veel mensen die je minder vaak tegenkomt bij bijvoorbeeld bijeenkomsten. De dorpen vormen voor D66 een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in onze gemeente. Stad en dorp vullen elkaar aan en geven de gemeente aantrekkingskracht', zo stelt lijsttrekker Thom Ummels.