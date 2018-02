Brummen zoekt stemmentellers

BRUMMEN - De gemeente Brummen is dringend op zoek naar stemmentellers. Die zijn nodig op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

De stemmentellers zijn vooral nodig op stembureaus in Eerbeek en in het buitengebied. Belangstellenden moet 18 jaar of ouder zijn en beschikbaar zijn vanaf 21.00 uur op de dag van de verkiezingen.

Potentiële stemmentellers kunnen zich opgeven via het emailadres verkiezingen@brummen.nl. De tellers krijgen een vergoeding van 30 euro.