VVD Tiel zet beer in tijdens verkiezingscampagne

TIEL - In Tiel gaan ze de kou van de zogenoemde Russische beer te lijf met een hartverwarmende knuffelbeer die een eigen Instagram-account heeft. Bobby heet hij.

Het baasje van Bobby is de lokale VVD. De kiezer in Tiel zal de aaibaarheid van Bobby zelf proefondervindelijk mogen ervaren, want de beer doorkruist de stad en zal op bekende plekken stilhouden, om daar speerpunten van de liberalen toe te lichten.

Broodjes smeren

Op het account bobby_de_beer is een dorstige Bobby te zien aan het bier, met daarbij onder andere de hashtags #biertje #beertjes #aanpakken. Of drinkende beren in Tiel een probleem vormen dat aangepakt dient te worden, is op de redactie niet bekend.

Op een volgende foto is Bobby te zien achter het stuur van een auto (wie zegt dat beren alleen maar broodjes kunnen smeren?), met daarbij een statement over parkeerkosten.

Waar Bobby de VVD-beer nog meer langsgaat in de komende weken, is onduidelijk. Maar hij zal ongetwijfeld ergens door Tiel struinen.