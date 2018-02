Deel dit artikel:











CDA Doesburg wil meer parkeerplaatsen

DOESBURG - Het CDA in Doesburg wil meer parkeerplaatsen in de stad. Alleen dan kan het aantal bezoekers van Doesburg naar 1 miljoen per jaar, vindt de partij.

De extra parkeerplaatsen moeten er komen door een parkeerdek te bouwen boven de bestaande parkeerplaats op de Bleek. Het CDA ziet in het nieuwe parkeerdek een goede investering in gastvrijheid, orde en aantrekkelijkheid van Doesburg. Het voorstel om bij grote evenementen slechts 'gastvrij' te zijn als stad wijst de partij af.