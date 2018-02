Progressieve Partij Aalten opent PP-Pop-Up-stores

AALTEN - De Progressieve Partij in de gemeente Aalten opent begin maart twee PP-Pop-Up-stores in Aalten en Dinxperlo. Dat gebeurt in leegstaande winkels.

In de winkels kunnen inwoners van de gemeente Aalten informatie vinden over de partij, de verkiezingen en de politiek in de gemeente.

Daarnaast zijn er ook culturele activiteiten, muziek en sport.

In Aalten is een expositie van 8 jaar politieke cartoons van Henk van der Luyt, beter bekend als Pietje Progressief, te zien. In Dinxperlo is de hoofdmoot een historisch overzicht van Dinxperlo uit de collectie van Ben Maandag.

De winkels worden op 3 maart geopend.