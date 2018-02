CDA Beuningen wil schoolzwemmen terug

BEUNINGEN - Het CDA in Beuningen wil dat het schoolzwemmen terug komt. Het afschaffen daarvan is geen wijs besluit geweest, vindt lijsttrekker Pim van Teffelen.

Van Teffelen wijst erop, dat Beuningen een waterrijke gemeente is en dat de gemeente ervoor moet zorgen dat kinderen leren zwemmen. 'Natuurlijk is het zo dat veel ouders al zelf verantwoordelijkheid nemen door hun kinderen op zwemles te laten gaan. Als kinderen al een zwemdiploma hebben zit de kracht van het schoolzwemmen in de herhaling'.

De CDA-lijsttrekker ziet een parallel met autorijden. 'Na het halen van je rijbewijs leer je door middel van rijervaring pas echt goed autorijden'. Hij vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft om financieel bij te dragen aan het schoolzwemmen.