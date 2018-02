PvdA en GroenLinks samen langs de deuren in Zaltbommel en Heerewaarden

ZALTBOMMEL - De lokale fracties van de PvdA en GroenLinks hebben afgelopen zaterdag in Zaltbommel en Heerewaarden een huis-aan-huisactie gehouden. Samen gingen vrijwilligers van de partijen bij meer dan 500 huizen langs.

'Samen een lijst, samen campagne'; dat was het motto waarmee de PvdA en GroenLinks samen langs de voordeuren gingen. Zij gingen bij de inwoners van de gemeentes langs om te praten over de zaken die leven in de omgeving. Er werden gesprekken gehouden over onder andere parkeergelegenheden, huisvesting van arbeidsmigranten en duurzame energie.

Op zaterdag 3 maart gaan de vrijwilligers in De Vergt wederom samen langs de deuren. Zoals zij zelf laten weten is de belangrijkste boodschap die de PvdA en GroenLinks willen meegeven: 'Ga 21 maart stemmen!'