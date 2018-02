Hoe voorkom je dat de waterleiding bevriest? Aftappen en inpakken!

ARNHEM - Voor wie het nog niet te laat is en nog geen last heeft gehad van een bevroren waterleiding, heeft waterleidingbedrijf Vitens tips ter voorkoming van bevriezing.

Aftappen buitenkranen

Als het gaat vriezen kun je je buitenkranen, kranen in de schuur of de kelder het beste aftappen. Deze kranen en leidingen maken een veel grotere kans op bevriezing. Hierdoor kunnen ze kapotgaan of gaan lekken met soms hoge kosten tot gevolg.



Aftappen doe je zo: draai eerst de stopkraan dicht en draai daarna het groene, blauwe of zwarte kraantje dat eronder zit, open. Er loopt dan een klein beetje water uit. Tot slot draai je de buitenkraan of de kraan in je schuur of kelder helemaal open: de rest van het water loopt er dan uit. Dit betekent dat je kraan afgetapt is.



Vitens-monteur René doet het voor in het volgende filmpje:



Watermeter inpakken

Als de temperatuur buiten onder de 0 graden daalt, bestaat de kans dat je watermeter bevriest. Dit kan ervoor zorgen dat er geen water meer uit de kraan komt, of zelfs dat je watermeter kapot gaat en er een lekkage ontstaat. Een nieuwe watermeter is ook nog eens prijzig. Pak daarom je watermeter goed in. Je kunt hiervoor een sjaal, krant, handdoek of jas gebruiken.

Wil je zien hoe je je watermeter inpakt? Bekijk dan deze video hoe Vitens-monteur René het doet:



Waar zit de meter?

In veel huizen bevindt de watermeter zich in de meterkast in de woning, waardoor deze niet zo snel zal worden blootgesteld aan vorst. Maar sommige watermeters bevinden zich op minder goed verwarmde plekken, zoals in een tochtige kelder of een watermeterput buiten de woning. Dan is het noodzakelijk om de watermeter te beschermen tegen winterse omstandigheden. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede doorstroming van de leidingen in de woning en het onderhoud van de watermeter.

Thermostaat niet te laag

Zet bij strenge vorst de thermostaat 's nachts en bij afwezigheid niet lager dan op 14ºC.

Condens zorgt voor veel telefoontjes

Waterbedrijf Vitens was maandagochtend lastiger bereikbaar dan op een gewone maandag. Volgens een woordvoerder kreeg Vitens drie keer meer telefoontjes dan normaal omdat bellers condens zagen op de watermeter of de leiding. De angst was dat er daarom een lek was, maar dat kwam door het grote temperatuurverschil tussen de kou buiten en de temperatuur binnen.

Maar: Wil je checken of jouw watermeter lekt? Neem hem dan af met een droge doek. Is de watermeter of de koppeling binnen vijf minuten weer nat? Dan heb je een lekkage.