Marathon in Arnhem? Optimisme groeit bij schaatsclub Foto: Archief Omroep Arnhem

ARNHEM - Is de eerste marathon op natuurijs in Arnhem? Na de nacht van zondag op maandag is er bij schaatsclub Thialf op sportpark 't Cranevelt eindelijk reden voor wat optimisme.

Er ligt volgens voorzitter Gerrit Wijers van de schaatsvereniging 'nu eindelijk een prima ijsplaat' waarop gesproeid kan worden, zodat het ijs kan groeien. 'Het is voor het eerst bewolkt en dat hebben we nodig', zegt Wijers. 'Het kan overdag -1 zijn, maar als de zon op het ijs staat is het nog +3.' Wijers verwacht dat een tank maandagavond kan sproeien. 'We kunnen dan eindelijk ijs maken.' Afgelopen nacht was het -6,7 graden op de ijsbaan. De voorzitter: 'Ik had gehoopt dat het wat kouder was geweest. De voorspellingen komen niet altijd uit.' Zondag lagen om 17.00 uur plassen water op het ijs, veroorzaakt door de zon. Deze maandag denkt Wijers water onder het ijs te kunnen laten weglopen, zodat het ijs zakt tot op de skeelerbaan. 'Nu is het afwachten geblazen.' Zie ook: 'Dit is echt verdrietig'; zon laat ijsbaan Thialf in Arnhem smelten