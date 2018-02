NUNSPEET - De opvoering van The Passion in Nunspeet gaat gewoon door. Dat zegt voorzitter Edward van der Geest van de organiserende omroep RTV Nunspeet.

Hij reageert daarmee op de petitie tegen het evenement, die op internet zo'n 2400 ondertekenaars heeft. Van der Geest benadrukt dat hij het geschil met een aantal Nunspeetse kerken niet op de spits wil drijven: 'Al toen het idee ontstond, zijn we te rade gegaan bij een aantal kerken. Wat zouden jullie er van vinden? We zijn ons bewust van de omgeving waarin we leven.'

Geen tegenactie

De handtekeningenactie kwam er op initiatief van een aantal kerken uit Nunspeet en Elspeet. Volgens Van der Geest kreeg hij van een aantal mensen het voorstel om een petitie tégen die handtekeningenactie te houden, maar daar wil hij niet aan beginnen: 'Laten we het niet op de spits drijven. Laten we elkaar ruimte geven met respect voor elkaars gedachtegoed en dit in eerbied en respect organiseren.'

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Edward van der Geest: (tekst gaat door onder het fragment)

Stoppen geen optie

Van der Geest zegt dat hij afgelopen week nog een gesprek met de burgemeester had en ook met kerken die tegen The Passion zijn. Stoppen met de organisatie was voor de kerken de enige optie, aldus de voorzitter, maar niet voor de omroep: 'We gaan verder met hoe het plan was. Kijk, als je het niet wilt, je wordt niet verplicht om te komen.'

