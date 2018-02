Deel dit artikel:











Brommobiel gaat in vlammen op Foto: Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink

ERMELO - Een brommobiel is zondagavond in Ermelo in vlammen opgegaan.

Het 45 kilometerwagentje stond langs de weg geparkeerd bij een woonhuis. De politie heeft de restanten van de brommobiel afgezet met lint en gaat deze maandag op zoek naar sporen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl