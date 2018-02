Dronken automobilist slaat op de vlucht

DREUMEL - Een 22-jarige automobilist uit Dreumel is zondag op de vlucht geslagen voor de politie. De man bleek onder invloed van alcohol. Ook lag er drugs in zijn auto.

Agenten zagen de bestuurder 's ochtends rijden op de Lageweg in zijn woonplaats. De man viel op omdat hij met twee kapotte buitenspiegels reed. Toen de politie hem langs de kant wilde zetten, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor.

Onwel

Na een korte achtervolging stapte de man op de Schepenstraat uit de auto. Alerte buurtbewoners vertelden welke kant hij was opgegaan, waarna hij op de Lageweg kon worden aangehouden. Uit een blaastest bleek dat de man had gedronken. Bovendien lag in zijn wagen een hoeveelheid hasj.

Foto: Politie West Maas en Waal

Tijdens het onderzoek ter plaatse werd de bestuurder onwel. Hij is daarop per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.