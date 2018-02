Deel dit artikel:











Weer overval in Nijmegen; daders hadden bivakmutsen op Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Op een huis in Nijmegen is zondagavond een overval gepleegd. Voor zover bekend is het de vierde van deze maand. Eerder werden al een pizzeria en twee Chinese restaurants overvallen. Ook zijn er de laatste tijd veel berovingen in de Waalstad.