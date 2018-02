Wethouder Olland verlaat Rhedense politiek

DE STEEG - D66-wethouder Nicole Olland keert na de gemeenteraadsverkiezingen in maart niet terug in de Rhedense politiek. Dat bevestigt lijsttrekker Dorus Klomberg van D66 Rheden aan Studio Rheden.

Het is nog onduidelijk waarom zij stopt. Klomberg wil daar niets over kwijt. 'De reden zal zij binnenkort zelf toelichten', benadrukt hij.

‘Wat ik kan aangeven, is dat wij de afgelopen vier jaar met Nicole Olland een bestuurlijk krachtige en deskundige wethouder in Rheden hebben gehad. Ze heeft enkele moeilijke dossiers tot een goed einde gebracht. Wij vinden het jammer dat zij stopt’, gaat Klomberg verder.

Olland werd vier jaar geleden wethouder, nadat D66 de grootste partij was geworden in de gemeente Rheden. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het grote verkeersproject Traverse Dieren, sport, wonen, welzijn en zorg, recreatie en toerisme en projecten rond duurzaamheid.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen staat Olland nog wel onderaan op de kandidatenlijst van D66 Rheden, als lijstduwer.