'Dit is echt verdrietig'; zon laat ijsbaan Thialf in Arnhem smelten

Teleurgestelde gezichten bij de ijsbaan op sportpark 't Cranevelt in Arnhem. IJsmeester Gerrit Wijers baalt enorm als hij zondag rond 17.00 uur het ijs komt bekijken. Er liggen enorme plassen op.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

'Balen', zegt hij, 'want vanochtend was het echt helemaal dicht, maar de zon heeft met name in de achterste bocht ervoor gezorgd dat er ook weer een flinke laag is gesmolten.' De voorzitter van de schaatsvereniging voegt zich bij hem samen met nog een bestuurslid. 'Dit is echt verdrietig.'

'We moeten geduld hebben'

De ijsmeester en de schaatsvereniging houden de baan dag en nacht in de gaten. Gerrit Wijers: 'Zo gauw de baan helemaal dicht is, laat ik het water wat er nog onder staat weglopen. Dan zakt het ijs op het asfalt van de skeelerbaan. Dan kunnen we er met groot materieel op en brengen we 's nachts steeds een dun laagje water aan dat we laten bevriezen en dan weer een laagje en zo verder tot het ijs dik genoeg is voor een marathonwedstrijd.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Maandagochtend is het ijs waarschijnlijk weer aangegroeid en misschien dat de schaatsvereniging dan een deel van de baan even openstelt voor kinderen. Maar voor een echt goede wedstrijdbaan schijnt ook maandag de zon waarschijnlijk te fel. 'We moeten geduld hebben', zucht de ijsmeester.

Zie ook: Schaatsbaan Arnhem heeft dankzij de hoogte al een ijslaag