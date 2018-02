Deel dit artikel:











VVD laat van zich horen in 'Hattem Actueel' VVD bij 'Hattem Actueel'

HATTEM - Vijf zaterdagen op rij staan de radio-uitzendingen van 'Hattem Actueel' bij RTV Hattem in het teken van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Doret Tigchelaar, lijsttrekker van de VVD Hattem en nummer 2 op de lijst Gina Guldenaar, werden geïnterviewd door Sandra Oosterveen en Thijs Hoek in de Bibliotheek in MFC de Marke.

Geschreven door Mediapartner RTV Hattem

Uit het verkiezingsprogramma #JouwHattem kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zoals de veiligheid voor de kwetsbare groep ‘de fietsers’ en hoe er in dat verband over Hattem als fietsstad gedacht wordt. De vrije openingstijden van de binnenstadondernemers, want vanuit de liberale gedachte zegt de VVD: 'laat de ondernemers zelf bepalen wanneer ze wel of niet open zijn." Maar ook: waar ligt de focus op als het gaat om samenwerkingen en met wie? Het mag geen geheim zijn dat VVD Hattem de samenwerking met Zwolle wil intensiveren. Wil je het hele interview terugluisteren? Dat kan, luister naar www.rtvHattem.nl-> Radio uitzending gemist->Hattem Actueel. Er zijn ook tv-opnames gemaakt die binnenkort op de website van RTV Hattem online komen te staan.

http://www.rtvhattem.nl/?page=_programma&pid=PR0003