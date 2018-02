VVD Achterhoek wil meer woningen bouwen

ULFT - De lokale VVD-afdelingen in de Achterhoek willen dat er meer woningen gebouwd worden. Volgens de partij leiden de knellene provinciale woonafspraken tot krimp in de regio.

“Doordat te lang niet is geanticipeerd op ontwikkelingen, moet er nu een fikse inhaalslag gemaakt worden”, zegt Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis van de liberale partij. Hij was zaterdag in de Achterhoek en sprak met de lokale afdelingen over woningbouw.

Maatwerk

De lokale fracties willen in plaats van de provinciale afspraken dat er maatwerk geleverd wordt per gemeente. “Overal blijkt uit dat de economie ook in de Achterhoek flik aantrekt. Het is belangrijk dat de regio een compleet en aantrekkelijk pakket kan bieden: volop werkgelegenheid, goede verbindingen zowel over de weg, via het spoor en digitaal maar ook voldoende en passende woonruimte.”

Knellend



Inmiddels heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken toegezegd dat ze de provincie Gelderland op zal roepen om 100.000 extra woningen te bouwen. “Waarvan natuurlijk voldoende in de Achterhoek. Het is opvallend dat Gelderland de meest knellende woonafspraken van heel Nederland heeft. In gesprek met de Achterhoekse VVD-ers werd mij opnieuw duidelijk dat we nu echt iets moeten doen!”, zegt Koerhuis. “Een eigen huis is tenslotte belangrijk voor iedereen!”

Foto: VVD Achterhoek