Gemeentebelangen Nederbetuwe: geen extra geld voor groen

OPHEUSDEN - Gemeentebelangen wil geen extra geld uitgeven aan groenonderhoud. Zij willen echter wel verbetering zien. Zij lichten zelf toe wat de achterliggende redenen zijn.

Het standpunt in kieswijzer 'Geen extra gelden voor groenonderhoud' uitgelegd door Gemeentebelangen:

De Avri doet nu al een paar jaar het groenonderhoud in de gemeente Neder-Betuwe. Dit moeten zij op onderhoudsniveau B doen. Het blijkt na al die jaren dat de Avri dit nog steeds niet volgens afspraak kan uitvoeren, ondanks dat er herhaaldelijk extra gelden zijn gegeven om dit te realiseren.

Ons standpunt wat betreft groenonderhoud is de volgende: Wij willen geen extra geld uitgeven aan het groenbeleid ...voordat de afspraken die hierover gemaakt zijn ook worden nagekomen.

Perken gevuld

Zijn wij dan tegen elke verbetering in het groen?

Zeker niet! Wij zijn en waren voorstander van de keuze te investeren in nieuw groen, zodat nieuwe bomen en planten worden bijgeplaatst zodat de perken weer gevuld worden. Helaas zat hieraan vast dat ook het onderhoudsniveau van B naar A-Niveau (alleen centrumgebieden) zou gaan en konden wij het voorstel daardoor niet ondersteunen.

Wat wil Gemeentebelangen?

Wij willen dat de Avri eerst haar beloften waarmaakt en B-Niveau in al haar facetten gaat uitvoeren en behalen. Als dit onderhoudsniveau toch niet voldoende blijkt te zijn kan altijd nog besloten worden een extra investering te doen, maar niet eerder dan dat. Wij weigeren om klakkeloos geld over te maken naar een organisatie die telkenmale in gebreke blijft!