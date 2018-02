Zoon eerste bommoeder na 40 jaar verrast met bijzondere foto's

De man van Yvonne, Donald Hassell, is de eerste afgestudeerde mannelijke verloskundige aan de Kweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam. In het Juliana ziekenhuis in Amsterdam-West begeleidt hij de bevalling van de eerste bommoeder van Nederland. Ondertussen worden er wel 30 foto's gemaakt: vanaf het moment dat Cecile weeën krijgt, totdat Willem Dirk wordt geboren.

Een bewust ongehuwde moeder (bom), ook wel bommoeder, bomvrouw of bewust alleenstaande moeder (bam) genoemd, is een vrouw - doorgaans alleenstaand - die bewust ongehuwd moeder is. De term wordt voor het eerst gebruikt als Cécile Jansen in 1977 de Nederlandse organisatie Bewust Ongehuwde Moeders opricht om hierover ervaringen te delen en voorlichting te geven.

Intieme foto’s

'Het zijn hele intieme foto’s', zegt Yvonne. 'Cecile zit op haar hurken, in een soort yogahouding. Ook zie je dat mijn man de buik beluistert voor de ademhaling en hartslag van het kindje. Uiteindelijk zie je het hoofdje tevoorschijn komen en komt Willem Dirk ter wereld.'

Foto: Yvonne Hassell

Mijn man had een hele speciale band met zijn patiënten Yvonne Hassell

Yvonne vindt het bijzonder dat haar man deze foto’s heeft gekregen. 'Het zijn unieke foto’s die je niet zomaar aan iemand zou geven, denk ik. Maar hij had ook wel een hele speciale band met zijn patiënten', vertelt ze over Donald, die in 1996 plotseling komt te overlijden.

In een poging Willem Dirk Jansen te traceren, schakelt ze het radioprogramma Adres Onbekend in. En met succes, want de zoon van Cécile wordt al snel gevonden. Deze zondag praten de twee met elkaar in de uitzending.

Luister de oproep van Yvonne bij Adres Onbekend terug:

Blij verrast

Willem is blij verrast, omdat het ook nog eens zijn verjaardag is. 'Ik vind het echt heel bijzonder dat jullie mij op deze dag hiervoor hebben benaderd, want ik ben vandaag dus ook 40 geworden', reageert hij op de radio.

Mijn moeder kan ik het niet meer vragen, want die is overleden Willem Dirk Jansen

'De foto's die ik al heb van mijn geboorte, liggen in een doos waar ik niet veel in kijk. Toen ik werd gebeld door dit programma, kwamen de verhalen weer een beetje naar boven. Ik vind het gewoon heel bijzonder hoe dat toen tot stand is gekomen: dat de bommoeder een zoon kreeg, die ter wereld is gebracht door de eerste mannelijke verloskundige. Mijn moeder kan ik het niet meer vragen, want die is overleden', zegt Willem.

Luister het radiogesprek met Willem terug:

De oma van Dirk was destijds niet blij met de zwangerschap van haar ongehuwde dochter. 'Mijn moeder kwam uit een heel traditioneel gezin uit de Betuwe. Ze was er een van acht. Mijn moeder was een beetje recalcitrant, denk ik. Maar dat was onderdeel van de tijdsgeest', aldus de zoon van Cécile.