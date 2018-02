Nadine Visser vierde bij generale voor WK Atletiek

GLASGOW - Atlete Nadine Visser uit Arnhem is bij de Grand Prix in Glasgow vierde geworden op de 60 meter horden.

Visser loopt, net als Dafne Schippers, in Schotland ter voorbereiding op de WK Indoor Atletiek in Apeldoorn. De meerkampster finishte in 7.99 seconden.

Ook bij de WK in Apeldoorn komt Visser uit op de 60 meter horden.

