ZEDDAM - Hondeneigenaren zijn zondagmiddag mishandeld omdat ze hun dieren niet aangelijnd hadden.

De mishandeling vond plaats bij Parkeerplaats Bergherbos in Zeddam. Een conflict over de loslopende honden was de aanleiding.

Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen van de ruzie.