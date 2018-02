Gelderland hofleverancier van WK-ploeg atletiek

ARNHEM - Gelderland is opnieuw hofleverancier van de atletiekploeg voor het WK Indoor komende week in Birmingham.

Drie van de acht atleten komen uit Gelderland. De grote blikvanger is Dafne Schippers, die goud wil halen op de 60 meter.

Nadine Visser uit Arnhem gaat het proberen op de 60 meter horden. Haar doel is het halen van de finale. Visser is eigenlijk meerkamper, maar indoor richt zij haar focus op dit onderdeel. Apeldoorner Eelco Sintnicolaas doet wel mee aan de meerkamp. Hij was in 2013 al Europees kampioen.