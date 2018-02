Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid voor de PvdD, komt naar Buren

BUREN - ´Wat je zelf kunt doen aan duurzaamheid´; dit is het thema van de verkiezingsbijeenkomst die de Partij voor de Dieren op zaterdag 17 maart houdt. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand zal ook aanwezig zijn.

Hoofdthema is duurzaamheid en wat je eigen impact is op onze planeet. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de film ´One Single Planet´ getoond. Deze film laat zien waar de PvdD zich voor inzet, ook buiten dierenleed. In de film wordt onder andere gekeken naar mogelijke oplossingen om de aarde op lange termijn leefbaar te houden.

Esther Ouwehand zal hierop een toelichting geven alsook vragen beantwoorden. Ook lijsttrekker uit Buren, Joop de Jonge, is aanwezig.

Het programma start om 14.30 uur in ´Buitenhuis Buren´ (Buitenhuizenpoort 10 te Buren'. Als afsluiter van de middag is er een eenvoudige maaltijd. Het programma zal rond 18.30 afgelopen zijn.