PvdA Buren organiseert lezing Chris van Esterik

INGEN - Op vrijdag 9 maart organiseert de PvdA Buren een avond met een historisch tintje. Dit ter gelegenheid van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Chris van Esterik houdt deze avond een inleiding over de politiek in de jaren van Willem Alexander Renardel de Lavalette, die rond 1900 schoolhoofd was in het dorp Ingen. Na de inleiding is er gelegenheid om onder het genot van een drankje herinneringen op te halen en meningen uit te wisselen.

Van Esterik is geboren in het café van Ingen. Op zijn twintigste vertrok hij naar Amsterdam, maar nooit verdween het dorp uit zijn hart. Enkele jaren geleden ging hij weer in Ingen wonen en schreef hij 'Een jongen van het dorp'.

De avond wordt op 9 maart gehouden in Dorpshuis In de Gaard in Ingen en begint om 20.00 uur. De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in historie, kleine kernen en politiek.

De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.

Foto: Chris van Esterik