De Russische beer gaat los: gevoelstemperatuur van -17 op komst

WAGENINGEN - Voor de komende week is één ding zeker: het wordt bitterkoud. Volgens MeteoGroup in Wageningen zorgt een snijdende oostenwind voor een gevoelstemperatuur tot ver onder nul. 'De beer is los', zegt MeteoGroup, als verwijzing naar de Russische beer.

Wat is de Russische beer?

Met de Russische beer wordt zeer koude lucht bedoeld die vanuit het hoge, verre noorden van Rusland naar ons land toe komt. Het is eigenlijk een verwijzing naar de Siberische kou en die kan in sommige gevallen het westen van Europa bereiken als er een langdurige stroming uit het oost of noordoosten op gang komt.

Vooral donderdagochtend is het prijs. Op de eerste dag van de meteorologische lente komt de gevoelstemperatuur uit rond de 17 graden onder nul. Ter vergelijking: de gevoelstemperatuur ligt vanmiddag rond de -5 graden.

Morgenochtend is die gedaald tot -11, bij een werkelijke temperatuur van -5 of -6 graden. Dinsdag is het op de thermometer een paar graden kouder. Wordt de gevoelstemperatuur minder dan -15 graden, dan geeft het KNMI de waarschuwing code geel af.

Niet op plassen schaatsen

Wie hoopt aan het eind van de week op een grote plas of vaart te kunnen schaatsen, komt bedrogen uit. De stevige wind uit het oosten is nadelig voor de vorming van schaatsijs en dus gaat het volgens MeteoGroup niet gebeuren dat plassen dichtvriezen.

