Kelderman knap tweede in eindklassement Abu Dhabi

ABU DHABI - Wielrenner Wilco Kelderman uit Barneveld is knap tweede geworden in het eindklassement van de Ronde van Abu Dhabi.

In de sterk bezette etappewedstrijd moest de Barnevelder alleen in de Spanjaard Alejandro Valverde zijn meerdere erkennen. Kelderman begon aan de laatste etappe als nummer vijf van het klassement, maar wist dus op te schuiven naar een tweede plek. De Colombiaan Miguel Ángel López eindigde als derde.

In de laatste etappe knokte Kelderman samen met zijn teamgenoot Dumoulin voor een goede positie. De Barnevelder werd uiteindelijk op 15 seconden van ritwinnaar Valverde vijfde. Dat was voldoende om in het klassement op te schuiven van de vijfde naar de tweede plek.

De basis voor zijn goede klassering legde Kelderman in de tijdrit van zaterdag, waarin hij knap als vijfde eindigde.

