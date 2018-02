Deel dit artikel:











Automobilist aangehouden na dodelijk ongeluk Apeldoorn Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - Het slachtoffer van het dodelijk ongeluk op de Oost Veluweweg in Apeldoorn is een 38-jarige inwoner van die plaats. Een 24-jarige automobilist uit Apeldoorn is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.00 uur op de kruising van de Oost Veluweweg met de Laan van de Dierenriem. De fietser werd bij het oversteken aangereden door de automobilist. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De bestuurder is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.