Slachtoffer schietpartij Nijmegen ligt zwaargewond in ziekenhuis

Er zou ruzie zijn geweest tussen twee mannen in een uitgaansgelegenheid aan de Grotestraat in Nijmegen. De ruzie ging vervolgens buiten verder. Daarbij is een vuurwapen gebruikt, concludeert de politie op basis van onderzoek en het horen van getuigen.

Bekijk beelden van het politie-onderzoek (tekst gaat verder onder de video):

Het 28-jarige slachtoffer van de schietpartij is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is nog te zwaargewond om te worden verhoord. De zaak is nog in onderzoek.

De dader is nog spoorloos. De politie heeft nog naar hem gezocht met onder meer een speurhond, maar zonder resultaat. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Zie ook: Gewonde bij ruzie Nijmegen, mogelijk schietpartij