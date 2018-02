'Heel erg balen'; aan gort gereden voetbalveld rest van seizoen onbruikbaar

SILVOLDE - Vanwege de vorst wordt er dit weekend sowieso niet gevoetbald bij Sportclub Silvolde, maar op een van de velden zullen ook de rest van het seizoen geen wedstrijden worden afgewerkt. Vandalen reden in de nacht van vrijdag op zaterdag met een auto over het veld en lieten diepe sporen achter.

'Heel erg balen', vertelt Sander Gries van de voetbalvereniging. 'We hadden toch al zoveel moeite om dat veld goed op orde te krijgen. Het leek de goede kant op te gaan, maar dit veld kun je voor de rest van het seizoen afschrijven.'

Gries vindt het vooral verdrietig voor de terreincommissie. 'Die bestaat uit mannen op leeftijd die daar hun hele ziel en zaligheid in stoppen.' De club heeft ook de pech dat er een flinke vorstperiode is begonnen. 'De komende 10 dagen kun je niets qua herstelwerkzaamheden.'

Trotse hoofdklasser

Het veld wordt onder meer gebruikt als trainingsveld voor het eerste elftal. 'We zijn een klein clubje, maar wel een trotse hoofdklasser', vertelt Gries. 'Het eerste elftal probeer je zo goed mogelijk te faciliteren. Nu kunnen ze maar op een gedeelte trainen en dat is niet optimaal.'

Gries wil niet speculeren over wie verantwoordelijk is voor het vandalisme. 'We hebben ook geen vete met de buren, ik geloof niet dat er zoiets speelt.'

