Zolderbrand bij huis in buitengebied Kilder verwoest bovenverdieping

KILDER - Aan de Korenweg in het buitengebied van Kilder heeft zondagochtend brand gewoed op de zolder van een huis.

De brandweer was met drie wagens en een hoogwerker ter plaatse om het vuur te doven. In eerste instantie werd geprobeerd de brand van binnenuit te blussen en later ook van buitenaf.

Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk. De brand trok veel bekijks, omstanders werden op afstand gehouden. Rond het middaguur was de brand meester. De bovenverdieping van de boerderij is zwaar beschadigd.