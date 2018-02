1000 schaatsers op eerste ijsbaan, maar nu is het voorbij met de pret

Maar liefst duizend mensen kwamen naar Oosterbeek om het natuurijs te testen. De ijspret was van korte duur, want om 11.00 uur ging de baan op slot. Toch was het een schitterende ochtend, schrijft de ijsvereniging op Facebook. De baan wordt nu klaargemaakt voor maandag.

Beelden van schaatsers in Oosterbeek (tekst gaat verder onder de video):

Behalve in Oosterbeek werd er vanochtend ook geschaatst in Buurmalsen. De enige baan in Gelderland die voor zover bekend nu open is, is die aan de Krimweg in Hoenderloo.

Anderhalve centimeter

In Oosterbeek was ijsmeester Sjon Grobbee afgelopen nacht met drie ploegen druk in de weer om de Oosterbeekse baan te prepareren. Met succes, want er lag vanochtend een laagje ijs van zo'n anderhalve centimeter. 'Goed genoeg om lekker te schaatsen', vertelt Grobbee.

De ijsverenigingen in Oosterbeek en Arnhem wedijveren bij een vorstperiode altijd wie als eerste de ijsbaan klaar heeft. Arnhem probeert dat normaal gesproken met 't Cranevelt, maar daar wordt nu eerst ingezet op een marathon. Als die achter de rug is, mogen recreanten er gebruik van maken.

Maandagmorgen neemt de KNSB een beslissing over de marathon, meldt de ijsvereniging in Arnhem.

