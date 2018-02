Beerens vindt Vitesse niet constant genoeg

VENLO - Vitesse-aanvaller Roy Beerens merkte op dat zijn ploeg nog lang niet op het niveau zit wat hij zo graag wil bereiken met het team. 'We zijn gewoon niet constant genoeg.'

'We zijn heel matig begonnen en we doen onszelf tekort met die twee doelpunten in de eerste helft. Het enige positieve aan deze wedstrijd is dat we het nog ombuigen en het 2-2 wordt. Daarna spelen we de tweede helft zoals we willen spelen, maar als je al met 2-0 achter staat moet je jezelf weer in de wedstrijd knokken. Dat is dan ook het enige positieve.'

Foto: Broer van den Boom

Vitesse-trainer Henk Fraser trok na de nederlaag tegen Excelsior vorige week twee vrije dagen in en liet de selectie kijken naar de winnaarsmentaliteit van olympisch kampioen Kjeld Nuis. Toch ging het weer snel mis bij Vitesse. Beerens snapt dat niet. 'Het voetbal is er namelijk wel, maar het is niet constant genoeg. En dat heeft met werklust te maken. We moeten wakker en scherp zijn vanaf de eerste minuut. Die doelpunten vallen wel aan onze kant, maar we moeten zorgen dat de organisatie beter blijft staan.'